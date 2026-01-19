今季、先発に転向する西武・平良海馬投手（26）が18日、故郷の沖縄・石垣島での自主トレを公開した。侍ジャパンに選出され3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する右腕は、WBC使用球でキャッチボールを行うなど順調な調整。WBCでは救援として期待され、手応えを得ているフォークやチェンジアップの「落ちる球」で世界の強打者をなぎ倒す。

故郷の穏やかな風とは裏腹に、平良の球に力がこもった。手に握られていたのはWBC使用球。自身初の大舞台を控えても、いつもと変わらず泰然自若だった。

「投手なので三振は取りたい。プレッシャーはゼロ。自分が任されているので、誇りを持ってやっていきたいと思います」

21年の東京五輪では侍ジャパンの一員として金メダル獲得に貢献したが、WBCは初選出。キャッチボールを繰り返し「スピン量がちょっと落ちたりするので、フォークとかチェンジアップ系は変化が大きい」と手応えを得た。日本のボールとの違いに戸惑う投手もいるが「そんなに変わることはないと思う。ラプソードで軌道を見ながら修正していきたい」と前向きだった。

昨季はソフトバンク・杉山と並ぶリーグトップの31セーブ、防御率1・71と守護神として君臨。だが、今井がアストロズに移籍したことなどもあり今季は3年ぶりに先発へ再転向する。自主トレでも球数を多く投げるなど先発調整を最優先するが、WBCでは救援起用が見込まれる。それでも「調整は難しくない。先発は1イニングを全力で投げて何回までいけるか、みたいなところかなと思っている」と自信。シーズンでは「サイ・ヤング賞を獲るぐらいの気持ちでいく」とMLBの栄誉級の活躍を誓った。

西武の先輩で、過去に石垣島や米アリゾナ州で自主トレを行ったエンゼルス・菊池も代表入り。「一番は雄星さんと一緒にプレーできるのがうれしい」と尊敬する左腕との共闘はモチベーションだ。

地元・石垣島での自主トレでこの日もグラウンドを訪れた知人の声援に応える場面もあった。名産は温暖な地で育つ抜群の肉質が特長の「ほっぺたが落ちる」ほどのおいしさで知られる最高級の黒毛和牛「石垣牛」。平良も磨き上げた落ちる球で、世界を牛耳る。（田中 健人）