◇第37回選抜女子駅伝北九州大会（2026年1月18日 北九州市小倉城歴史の道コース発着（高校6区間、一般5区間 27・2キロ））

一般8、高校19の計27チームが出走。一般の部は1区7位の出遅れを逆転したデンソー（三重）が22年以来4年ぶり3回目の優勝を果たした。高校の部は大阪薫英女学院が1時間27分13秒の大会新で2018年以来8年ぶり4回目の優勝を決めた。3選手が区間1位を記録し、一般を含む総合1位に輝いた。

デンソーは首位に15秒差の4位でタスキを受けた最終5区の中沢が「絶対1位で帰ってくるつもりだった」。埼玉栄高出身。全国高校駅伝でも活躍した22歳は大会前に施した白いネイルを冬の陽光に輝かせ、岩谷産業、肥後銀行を抜き、残り1キロで連覇を狙う京セラも突き放した。

クイーンズ駅伝3連覇もあるデンソーだがここ数年低迷。昨年は予選18位でクイーンズ出場を逃した。心機一転を懸けた今年初の駅伝で「気持ちをひとつに総合力で走った」と佐伯尚彦監督。1区での1分07秒差を2区のニョカビ、4区の堀、そして中沢と区間賞3人の力走で逆転。通算3勝目は2年ぶりクイーンズ駅伝出場への号砲になった。 （中島 泉）

【一般の部・区間1位記録】▽1区（5.3キロ）尾方唯莉（京セラ）16分59秒▽2区（3.8キロ）ジェシンタ・ニョカビ（デンソー）11分35秒▽3区（3.9キロ）西尾咲良（岩谷産業）12分36秒＝区間新▽4区（3.8キロ）堀綾花（デンソー）11分47秒▽5区（10.4キロ）中沢咲絵子（デンソー）34分13秒