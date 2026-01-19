◇第31回全国男子駅伝(18日、広島、全7区間48.0キロ)

全国男子駅伝が18日に行われ、宮城が初優勝。仙台育英の鈴木大翔選手(仙台育英高)が1区で区間新記録をマークしました。

中学生から社会人まで各世代がタスキをつなぐ都道府県対抗の男子駅伝。

高校生区間の1区(7キロ)では、宮城の鈴木選手が従来の記録を25秒更新する19分06秒の区間新記録をマーク。2位で続いた福島の増子陽太選手(学法石川高)も19分08秒、3位で続いた兵庫の新妻遼己選手(西脇工高)も19分24秒と3人が新記録を出すハイレベルな戦いとなります。

中学生区間の2区(3キロ)では、静岡の関響佑選手(清水中)が8分25秒で区間賞を獲得。全中3000メートル3位の実力者が強さを見せました。

箱根駅伝を走ったランナーが多くそろった3区(8.5キロ)では、群馬の帰山侑大選手(駒澤大)が23分35秒で区間賞。12人抜きのごぼう抜きをみせます。静岡の野中恒亨選手(國學院大)は1秒差区間2位、岡山の黒田朝日選手(青山学院大)は区間5位と、実業団選手もそろう中、上位7人までが箱根駅伝を走ったランナーが名を連ねました。

4区(5.0キロ)では兵庫の新妻昂己選手(西脇工高)が14分05秒で区間賞。宮城の若林司選手(仙台育英高)も2秒差の個人2位でした。

5区(8.5キロ)では1区の増子選手とともに昨年の高校駅伝優勝メンバーである福島の栗村凌選手(学法石川高)が24分07秒で区間賞。宮城の菅野元太選手(仙台育英高)も6秒差と、先頭争いの2チームがしのぎを削り合いました。

6区(3キロ)では埼玉の逸見明駿選手(川越西中)が8分34秒で区間賞。ともに全中でしのぎを削った愛知の佐藤大河選手(守山中)が1秒差でした。

7区(13キロ)では群馬の青木瑠郁選手(國學院大)が36分57秒で区間賞。1月の箱根駅伝1区で区間新記録を出した実力者が群馬のタスキを胸に力走をみせました。

▽各区間の上位選手一覧

◆1区7キロ

鈴木大翔(宮城・仙台育英高) 19分06秒※新

増子陽太(福島・学法石川高) 19分08秒※新

新妻遼己(兵庫・西脇工高) 19分24秒※新

◆2区3キロ

関響佑(静岡・清水中) 8分25秒

尾田祥太(愛知・岡崎南中) 8分36秒

菅原篤志(北海道・北海道ハイテクACA) 8分37秒

高橋亜玖吾(福島・いわき秀英中) 8分37秒

直江星矢(神奈川・秦野西中) 8分37秒

◆3区8.5キロ

帰山侑大(群馬・駒澤大) 23分35秒

野中恒亨(静岡・國學院大) 23分36秒

織橋巧(岐阜・創価大) 23分48秒

◆4区5キロ

新妻昂己(兵庫・西脇工高) 14分05秒

若林司(宮城・仙台育英高) 14分07秒

岸本晟(京都・京都外大西高) 14分20秒

◆5区8.5キロ

栗村凌(福島・学法石川高) 24分07秒

菅野元太(宮城・仙台育英高) 24分13秒

村上遵世(鳥取・鳥取城北高) 24分28秒

◆6区3キロ

逸見明駿(埼玉・川越西中) 8分34秒

佐藤大河(愛知・守山中) 8分35秒

野本琉樹哉(栃木・大田原中) 8分37秒

水戸拓真(広島・坂中) 8分37秒

◆7区13キロ青木瑠郁(群馬・國學院大) 36分57秒西澤侑真(静岡・トヨタ紡織) 36分58秒池田勘汰(岡山・中国電力) 37分16秒