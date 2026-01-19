広島で全国都道府県対抗男子駅伝

全国都道府県対抗男子駅伝は18日、広島・平和記念公園前発着の7区間48キロで行われた。今年の箱根駅伝の山上り5区で驚異の区間新記録をマークした青学大の黒田朝日（岡山）が、3区（8.5キロ）に登場。大学の同僚、埼玉の宇田川瞬矢と笑顔で会話するシーンもあり、ファンも熱視線を送った。

激走した2日の箱根駅伝往路から16日。青学大の「シン・山の神」黒田が、3区に登場した。

トップから46秒差の5位でタスキを受けると、8位から上がってきた宇田川と並走に。黒田は笑顔で会話に応じるシーンもあった。レース後、NHK中継でのインタビューで「僕が夏合宿で抜いた時にやったサインを（宇田川に）やり返されて爆笑した」と明かした。

レース中の青学大勢の交流に、X上の駅伝ファンも熱視線。「並走して会話してるし！ こういうのなんか良いわ！」「宇田川くんと黒田くんの走りながら会話するの尊いな…」「黒田宇田川のやりとり微笑ましいーーーー」「宇田川くんと黒田朝日くんの笑顔並走エモすぎる」「黒田と宇田川楽しそうだったな」などの声が上がった。

黒田は3区で23分50秒の区間5位、宇田川は24分13秒で区間15位タイ。区間賞は群馬の帰山侑大（駒大）で、23分35秒だった。レースは1区の鈴木大翔（仙台育英）が区間新記録をマークして好発進した宮城が、初優勝を飾った。



（THE ANSWER編集部）