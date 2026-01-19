¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð±é¤Ø¤Î´¶¼Õ¡õ³¤³°¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª¡¡2.3¡ØANN¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÅÐ¾ì
¡¡ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡Ù¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Û¤«¤Ë¤Æ2·î3Æü20»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾ÅÄ¤¬¡¢2026Ç¯¤Î³èÆ°¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ÅÄÀ»»Ò¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯µÇ°¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÅö»þ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤ä¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤â±þ¤¨¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥¯¤ÈÀ»»Ò¥½¥ó¥°¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢1·î¤Ë³¤³°¤Ë»Å»ö¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤»¤è¡×¤È¤Î½ÉÂê¤¬¡£¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ë¤è¤ë³¤³°¤Î·Ê¿§¤ä¿©»ö¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤ë¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö2026Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¡¢¡Ø¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄÀ»»Ò¤È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¿¼¤¯¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î1979Ç¯11·î¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥¶¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡¦¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡¢1980Ç¯1·î¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¾¾ÅÄÀ»»Ò Ì´¤Ç°©¤¨¤¿¤é¡Ù¤ä¡Ø°¦¤Ë¤¯¤Á¤Å¤±¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ2015Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡Ù¤Ç·î1²ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤È¼ÁÌä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸Ãæ¡£
¡¡¡Ø¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡Ù¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Û¤«¤Ë¤Æ2·î3Æü20»þÊüÁ÷¡£
