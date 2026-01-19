巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が１８日、“第３のシンカー”を解禁した。新人合同自主トレで初めてブルペン入りし捕手を立たせて３２球。スライダー、カット、シンカーに加え「１３０（キロ）のシンカーよりも速いシンカーを放りたくて、今練習している」と新球を試投した。

大学時代からの武器は阿部監督に「特殊球が素晴らしい」と絶賛された、左投手のカーブのように独特な軌道を描くシンカー。１３０キロ台、１２０キロ台と緩急で使い分ける中、新たに挑戦しているのが挟むように握る「スプリット系」の高速シンカー。理想は１４０キロ台で落とすことで「『今の球はなんだ？』と考えてくれるだけで（いい）」と、マトを絞らせない狙いがある。

練習を始めたのは４年秋の引退後。サイド気味の投法で最速１５２キロの直球がナチュラルにシュートすることをヒントに「真っすぐがたまにめちゃくちゃシュートする。それを狙って放れたら」と、意図的な変化を追求した。「プロの世界では遅いシンカーを使う場面があまりないんじゃないか」と早くも対戦シミュレーションを繰り広げながら、相手にとって“邪魔”になる球を練習中だ。

ドラ１・竹丸とともにキャンプは１軍スタートが有力。坂本ブルペン捕手から「独特な感じで、受けていて『いいな』と思った」と評された２種のシンカーというウィニングショットを持ちながら向上心は尽きない。データを基に研究、攻略されるのがプロの世界。通常のスプリットの軌道にシュート成分を加えるのが田和流で「打者がシンカーと直球をてんびんにかけた時、中間の球があると『なんだ今のは…』と考えてくれると思う」。目標とする開幕１軍入りのためにも、３種の幻惑シンカーを完成させる。（堀内 啓太）