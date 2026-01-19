▼4着タイダルロック（三浦）大型馬で前回は動きたい時に動けず、調教から動き出しを意識してきた。一瞬モタついたが（馬の）間からしっかりと、エンジンがかかってからはよく伸びました。

▼5着ステラスペース（武藤）外の馬が速かったので、あの位置から。馬群でも折り合って、これまでとは違う形で、伸びてくれました。

▼6着エリプティクカーブ（菅原明）もう少しスムーズに運びたかったです。持っているものはいい馬なので、これから良くなってくると思う。

▼7着ブラックハヤテ（丹内）ロスなく競馬ができました。イレ込みがきつかったので、そのあたりが良くなってくれば。

▼8着アメテュストス（津村）ペースが流れず団子状態で…。直線はこの馬なりに伸びてくれましたが、ちょっと不完全燃焼でした。

▼9着アクセス（北村友）今日の流れと馬場状態で、外枠は厳しかったです。能力は感じている馬ですし、もっと走れると思うので。

▼10着ジーネキング（斎藤）楽な感じで行けたが、ラスト200メートルで止まりました。2000メートルはちょっと長いかも。

▼11着ポッドクロス（大久保）勝ち馬の後ろで運べて、狙いは良かったと思う。持続力がある馬で、もう少し時計がかかる馬場だと良さそうです。

▼12着ポルフュロゲネトス（横山武）稽古と比べて、返し馬の感じが凄く良かった。まだ緩い面があるのでコーナーでついて行くのが苦しかったですが、素質は感じます。

▼13着ショウグンマサムネ（荻野極）馬が良くなってきています。外にはみ出るところはありましたが、それ以外は良かったです。

▼14着パラディオン（西塚）以前と比較はできませんが2戦目のこの馬にはいい経験になったと思います。

▼15着アッカン（池添）ポジションを取りに行きたかったが、ゲートでトモ（後肢）を落として後手になってしまった。