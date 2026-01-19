EXILE TRIBE（一族）らが所属する「LDH」が18日、6年に一度の祭典「LDH PERFECT YEAR」の会見を都内で行った。前回はコロナ下で予定されていた334公演が中止となっただけに、EXILEのAKIRA（44）は「当時の悔しさは忘れていない。今回は6年前のリベンジ。LDHの底力を見せつけたい」と意気込んだ。

祭典に参加する10組18人のアーティストが出席。THE RAMPAGEは6年前にはわずか4公演しか行えず、陣（31）は「前回はゴールテープを切れなかったが、6年分の成長を見せつける」と気合十分。初参加で“初陣”として一族の中でもいち早くツアーを始めたLIL LEAGUEの岩城星那（21）も「責任感を感じている。しっかり最後まで駆け抜けたい」と力を込めた。

「PERFECT YEAR」はEXILEが初めてドームツアーを行った2008年に初開催した。2回目はグループに新メンバーが加入した14年。そんなこともあって6年の周期を大切にしてきた。一族が中心となってファンとともに結束を高める意味合いもあり、関係者は「前回の当初規模を超える公演が予定されている」と期待をあおっている。

ライブが主戦場のグループが多く、活動を制限された20年は経済的に大打撃を受けた。それだけに今回は各アーティストが並々ならぬ覚悟を抱いており、FANTASTICSの中島颯太（26）は「僕たちはライブが強み。LDH魂を見せつけるチャンス」と反撃ののろしとするつもりだ。

会見前には書道八段の腕前を持つEXILEのTAKAHIRO（41）が、書家の吉川寿一氏とともに「開幕」と揮毫（きごう）。LDHの躍進を予言するような、力強く跳ね上がった線を書き上げた。

《新人「CIRRA」の参加発表》すでに100公演以上が発表されており、4月21、22日には今年デビュー25周年のEXILEが3年4カ月ぶりに東京ドーム公演を行う。同11、12日には三代目 J SOUL BROTHERSが東京・味の素スタジアムでライブを開催。また今夏にはf5veら女性グループたちが一堂に会する「LDH Girls EXPO」も行われる。昨年結成されたばかりの「CIRRA（シーラ）」が参加することもこの日、発表された。