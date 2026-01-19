みずほ銀行「口座開設キャンペーン」を実施中！ 条件達成でサッカー日本代表ユニフォームをプレゼント
さらに同期間中、「みずほ銀行とともに、サッカー日本代表を応援しよう！ Xキャンペーン」も行っています。
「ユニフォームがもらえる！口座開設キャンペーン」の概要期間：1月6日〜1月26日
対象：期間中にみずほ銀行の普通預金口座を新規開設した人
条件：新規口座開設、預金残高10万円以上、キャンペーンエントリーなど
特典：オリジナルロゴ入り サッカー日本代表 2026 ユニフォーム
※今回プレゼント対象のユニフォーム袖にはMIZUHOロゴが印刷されています。
抽選で日本代表の直筆サインユニフォームもX（旧Twitter）キャンペーン期間：1月6日〜1月26日
対象：Xアカウントを持ち、2026年1月6日10時投稿のリポスト（拡散）などの条件を達成した人
条件：みずほ銀行公式Xアカウント（@mizuhobank）をフォローし、対象投稿をリポスト
特典：抽選で10人に板倉滉選手、堂安律選手いずれかの「サッカー日本代表 2026直筆サイン入りユニフォーム」をプレゼント
キャンペーン詳細・応募条件は、特設サイトをご確認ください。
板倉選手、堂安選手が語る世界の強豪にチーム一丸となって挑むサッカー日本代表の姿は、みずほフィナンシャルグループのチャレンジ精神と重なり、強い親和性を感じていると言います。キャンペーンの実施を記念し、みずほ銀行は、日本代表として世界に挑む板倉選手、堂安選手へのインタビューを行いました。
板倉選手は「ヨーロッパに移籍をした時に『組織における戦術的な守備の大切さ、個人の能力を求められる部分』を強く感じた事で、肉体改造（食事では専属シェフをつけました。筋トレではクラブ内の筋トレだけでなく、家の近くのジムに契約して筋トレを実施するなどしました）や、ラントレーナーをつけて走力強化に励んだりとヨーロッパに出て来てから自分自身に対する意識とアプローチが大きく変わったと思います。環境が自分自身を変えました」と語りました。
堂安選手は、ヨーロッパでキャリアを積んできた今、“新しく切り開きたい領域”について「チャンピオンズリーグに出ることです。ヨーロッパのトップクラブでチームの顔になります」と断言しました。そして、クラブや代表、海外含め、最も注目している選手と理由は「俺、堂安律」と、言い切りました。
＜参考＞
みずほ銀行「ユニフォームがもらえる！口座開設キャンペーン」
※板倉選手、堂安選手のコメントは原文のママ記載しています
(文:All About 編集部)