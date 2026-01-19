東都大学野球の亜大が１８日、東京都内の八幡神社で毎年恒例の必勝祈願を行った。今年から副主将で今秋ドラフト候補の前嶋藍捕手（３年・横浜隼人）が“打倒青学大＆渡部”を目標に掲げた。

優勝を狙う以上、意識するのが春３年連続優勝中の青学大だ。「（青学大戦は）失点をどれだけ少なくできるかを大事に」と勝利を誓う。また、自身は「プロに一つでもいい順位で入ること」を目指し、昨秋のリーグ戦後から課題の打撃と向き合っている。

昨年１２月の侍ジャパンの大学代表候補合宿では、同じ捕手で今秋ドラフト上位候補の青学大・渡部との時間が刺激となった。普段使用しているものより１キロ重いバットで、ウエート後の打撃練習を実施し、筋肥大のトレーニングも行い、昨秋後から６キロ増の８７キロに。「勝つためには青学を倒さないと。（渡部を）超えれば自分の夢も開く」と強い思いを語った。（和泉玲香）

◆前嶋 藍（まえしま・らん）２００４年１１月２０日生まれ、２１歳。神奈川県川崎市出身。１７５センチ、８７キロ。右投げ右打ち。捕手。小１から貝塚子供会野球部で野球を始める。富士見中ではオセアン横浜ヤングに所属し、ベイスターズカップで優勝。横浜隼人では１年秋から正捕手。遠投１１０メートル。二塁送球１秒８３。憧れの選手は巨人・甲斐拓也。