「ノルディックスキー・ジャンプ・Ｗ杯」（１８日、大倉山ジャンプ競技場）

五輪８大会連続出場の葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が、１８年平昌五輪以来２大会ぶり９度目となるミラノ・コルティナ五輪出場を逃した。予選を１１２メートルの８４・４点の５６位で突破できずにＷ杯ポイント獲得を逃し、日本スキー連盟（ＳＡＪ）が定める五輪派遣推薦基準を満たせなかった。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が２位、二階堂蓮（日本ビール）が６位、中村直幹（フライングラボラトリー）は１３位となり、３選手の代表入りが確実となった。

レジェンドの辞書に「諦める」という文字は存在しない。まだ順位が確定していなかった試合中。五輪消滅を悟った葛西が取材エリアに現れ、口を開いた。

「なんとなく予想してた。この調子じゃ無理だろうなって」。それでも二言目には、すぐにこう続けた。「これで終わりじゃない。絶好調ならどこまで上にいけるんだろう？と期待感が持てる。（４年後の五輪は）狙いたいし、諦めずにやる。５７歳？最高じゃないですか。カズさんもＪリーグで頑張るって言うんで、僕もその道をたどっていきたい」。５３歳で五輪を逃せば引退か…そうよぎった周囲の不安を笑い飛ばし、２０３０年フランス・アルプス五輪の挑戦を高らかに宣言した。

今季はＷ杯下部のコンチネンタル杯代表として海外転戦がスタート。しかし序盤から安定した助走姿勢をつくることに苦戦し、飛距離を伸ばせなかった。五輪代表を決める最終戦となった今回のＷ杯札幌大会の出場にはこぎつけたものの、好ジャンプはできず。２戦連続の予選落ちで、２大会ぶり９度目となる五輪出場は幻に終わった。

友人の誘いをきっかけに小学３年で始めたジャンプ競技。１９歳で初出場したアルベールビル大会から平成開催の五輪には全て出場し、競技歴は４０年を超えた。次の五輪は５７歳で迎えることになるが、約１０分間の囲み取材中、後ろ向きな言葉は一度も出てこない。むしろ「本音を言えばメダルは取ってほしくないけどね」と自身が立てない３週間後の五輪に臨む選手へ嫉妬心をのぞかせた。

「この４年で自分がどう変わっていくか期待しながら練習に励みたい」と、すでに次の夢舞台を見る葛西。レジェンドの挑戦は数字で縛れない。

◇葛西 紀明（かさい・のりあき）１９７２年６月６日、北海道下川町出身。１０歳でジャンプを始め、８８年に当時史上最年少でＷ杯（札幌大会）に出場。五輪に１９歳で初めて出場した９２年アルベールビル大会から、２０１８年平昌五輪まで冬季五輪最多の８大会連続出場。Ｗ杯優勝は１７回で、最年長優勝（４２歳５カ月）、最年長表彰台（４４歳９カ月）、個人最多出場回数（５７９回）の記録を保持する。家族は妻と娘。１７７センチ、５９キロ。

◆主な５０代アスリート スポーツ界において５０代で現役を続けている選手は多い。サッカー元日本代表ＦＷでＪ３福島に所属する三浦知良は２月２６日に５９歳になる。騎手では５９歳の柴田善臣、来月５８歳になる横山典弘、３月に５７歳になる武豊らが勝利を重ねている。ボクシングの元ＷＢＣ世界バンタム級王者、辰吉丈一郎は５５歳で現役を貫いている。

５０代で活躍した選手も多く、プロ野球では元中日の山本昌が２０１５年にＮＰＢ史上初となる５０歳代（５０歳１カ月）で登板。ゴルフでは、尾崎将司が２００２年の全日空オープンで日本ツアー史上最年長となる５５歳で優勝を果たした。

また、大相撲では元三段目の華吹（はなかぜ）が、２０２２年初場所を最後に５１歳７カ月で現役を引退した。