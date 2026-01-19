ËÌÄ«Á¯¡Ö°Ç¤Î½÷À¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡×¤é¤ò¡ÈÃÙ¸úÀ¤Î½è·º¡É¤Ë¡Ä½îÌ±¤Ï¡Ö¹õËë¤ÏÌîÊü¤·¤«¡×¤ÈÈãÈ½
ËÌÄ«Á¯¤Î¼óÅÔ¡¦Ê¿¾í»Ô¤ÇÀè·î²¼½Ü¡¢¹ñ²È¤¬ÇÛÊ¬¤·¤¿½»Âð¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò°ãË¡¤ËÅ¾Çä¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½÷À½»Ì±3¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø³«µêÃÆ½¸²ñ¤È¸ø³«ºÛÈ½¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤ÏÇ¯Ëö¤ò¹µ¤¨¤¿Åö¶É¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤»¤·¤áÅªÁ¼ÃÖ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸·¤·¤¯°·¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ê¿¾í»Ô¤Î¾ðÊó¶Ú¤¬15Æü¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊ¿¾í»Ô¡¦³ÚÏ²¶è°è¤Ë½»¤à½÷À3¿Í¤Ç¡¢¹ñ²È¤«¤éÇÛÊ¬¤µ¤ì¤Æ1Ç¯¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾å¾è¤»¶â¡×¤òÉÕ¤±¤Æ°Ç¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø³«µêÃÆ¡¦ºÛÈ½¤ÏÀè·î21Æü¡¢³ÚÏ²¶è°èÆâ¤Î¶õ¤ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ô¤ª¤è¤Ó¶è°è¤Î°ÂÁ´Éô¤¬¹çÆ±¤Ç¼çºÅ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢»Ô¡¦¶è°è¤ÎÅÞ¤ª¤è¤Ó¿ÍÌ±°Ñ°÷²ñ´´Éô¡¢Æ¶»öÌ³½ê¿¦°÷¡¢¿ÍÌ±ÈÉÄ¹¡¢Ä«Á¯¼Ò²ñ¼çµÁ½÷ÀÆ±ÌÁ¡Ê½÷ÌÁ¡Ë°÷¤é¤¬Â¿¿ôÆ°°÷¤µ¤ì¡¢½¸²ñ¤ÏÌó3»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÏÀµÇð1Æ¶¤ÈÅÚ¾ë2Æ¶¤Î½»Ì±¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê½»Âð¤Î°Ç¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¸ø³«ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¡½»ÂðÍøÍÑµö²Ä¾Ú¤Îµ¶Â¤¡¢¢µ¶Â¤Ê¸½ñ¤ÎÎ®ÄÌ¡¦ÈÎÇä¡¢£µ¶Â¤¤µ¤ì¤¿¸ø°õ¤ò²¡¤·¤ÆÀµµ¬¤Îµï½»»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁõ¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ê¤É¤¬¶ñÂÎÅª¤ËµêÃÆ¤µ¤ì¤¿¡£¼¹¹ÔÂ¦¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤ËÇÛÊ¬¤µ¤ì¤¿¿·µï¤ò¤ï¤º¤«6¤«·î¤ÇÅ¾ÇäÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÅÀ¤ò½ÅÂç»ë¤·¡¢3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÃ´¤Ã¤¿Ìò³ä¤ò¾ÜºÙ¤ËË½Ïª¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
È½·è¤Ï¡¢¼çÈÈ³Ê¤ËÏ«Æ¯¶µ²½¡ÊÄ¨Ìò¡Ë·º6Ç¯¡¢Ãç²ðÌò¤Ë5Ç¯¡¢Êä½õÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷À¤Ë3Ç¯¤È¤µ¤ì¤¿¡£´Ä¶¤¬Îô°¤Ç¿©ÎÈ»ö¾ð¤â°¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤¬²£¹Ô¤¹¤ëËÌÄ«Á¯¤Î·ºÌ³½ê¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¡£¿ôÇ¯¤â¤ÎÄ¨Ìò·º¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¡ÖÃÙ¸úÀ¤Î½è·º¡×¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¼ã¤¤½÷À¤ò¡Ö¥Ë¥ª¥¤¹éÌä¡×¤Ç»à¤Ê¤»¤ëËÌÄ«Á¯·ºÌ³½ê¤Î¼ÂÂÖ¡Ë
Åö¶É¼Ô¤Ï¡Ö½»Âð´ØÏ¢Ê¸½ñ¤È¸ø°õ¤Ï¹ñ²ÈÀ©ÅÙ¤È¸¢°Ò¤Î¾ÝÄ§¤À¡£¤³¤ì¤ò¶âÌÙ¤±¤Ë»È¤¦¹Ô°Ù¤Ïº¬Àä¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤ÏÆ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤òÂ¨ºÂ¤Ë¸ø³«½èÍý¤·¡¢½Å·º¤ò²Ê¤¹¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢½¸²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿½»Ì±¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËÊ¸½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¤Î¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¹õËë¤Ç¤¢¤ë¿ÍÌ±°Ñ°÷²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï½èÈ³¤µ¤ì¤º¡¢½÷À¤À¤±¤¬ÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤ÎÉÔËþ¤âÏ³¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊó¶Ú¤Ï¡Ö½»Âð¼è°ú¤Ï½»Ì±¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®Î©¤»¤º¡¢Åö¶ÉÆâÉô¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£