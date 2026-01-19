ソフトバンクから育成契約で巨人に移籍した板東湧梧投手（３０）が１８日、古巣時代の同僚で同学年の阪神・大竹との投げ合いを熱望した。この日、左腕らと長崎県営野球場で実施している合同自主トレを公開。「まだ比べられるようなところにいないけど、投げることがあればうれしい。勝ちたい」と支配下登録選手になった後の未来を描いた。

互いに出場した１２年夏の甲子園から刺激し合ってきた間柄。「大竹も苦しんだ時期があって『その時の自分に似ている。性格も似ている部分があるから、もっと自分に優しくなった方がいいよ』と今回言われた。僕は完璧にしなきゃいけないと思ってしまって、自分との闘いが多いタイプ。そうじゃない、と。勉強になった」。感謝は尽きない。

ソフトバンク・和田球団統括本部付アドバイザーの意思を受け継ぐ今年の“食トレ”も過酷。サラダ１０人前から始まった初日の夕食では２度も「リバースした（笑）」。肉、魚など７〜８種類のコース料理を食べた後、２軒目で焼き肉店に行くこともある。苦しいが、幸せだ。「野球ができることに感謝して日々を楽しみたい」と前だけを見ている。（中野 雄太）