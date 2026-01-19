阪神の石黒佑弥投手（２４）が１８日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを行い、今季は最高球速をアップさせて１軍へ定着し、故郷・愛知県に凱旋（がいせん）することを誓った。

勝負の３年目に向けて、ビルドアップした姿を見せた。キャッチボールをする右腕は明らかに太くなっていた。「１２月は頑張って追い込んだ。筋肉がついてくれたらうれしい」。体重は入団時の８０キロに比べ、現在は９０キロと増量に成功。一回り大きくなった上半身から自信がにじみ出ていた。

トレーニング以外にもムキムキの理由があった。帰省中は実家で名物・赤みそに舌鼓。「おでんはみそ、とんかつもみそで、『つけてみそかけてみそ』が出てくる」と母の料理を堪能した。「（赤みそを食べたら地元に）帰ってきたなって感じ」と大満足だった。

肉体改造を経て、狙うは最速１５５キロへの到達と平均１５０キロの出力アップだ。「（球速は）速ければ速いほどいい」と語る右腕は「扱える筋量を維持しつつパフォーマンスにつなげられたら」と、同時に操作性の向上も意気込んだ。

この日はキャッチボールとランニングで汗を流した。２軍の中日戦が今季から別グループになるため、１軍に昇格しなければ地元での登板機会が減る可能性がある。「頑張らないと親に見てもらえない。しっかり結果を出して恩返しをしたい」。成長した姿で帰省し、来年も赤みそにありつく。