ºå¿À°éÀ®¡¦¾¾¸¶¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤ë¡×¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ·±¼¨¤ò¶»¤Ë»ÙÇÛ²¼¤Ø¡Öº£Ç¯¤Ï°ã¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À°éÀ®¤Î¾¾¸¶²÷Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢£Ó£Ç£Ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î·±¼¨¤ò¶»¤Ë¡¢£³Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£·Æü¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì½éÆü¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¿·¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¾¾¸¶¤Î¶»¤Ë¤â¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£¿Í¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤â²¿¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤Î»ö¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºò½©¥¥ã¥ó¥×¤Ç·¬¸¶£²·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤éÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¡ÖºÇ½é¤Ï£±£°µå¤Ë£±µå¤Ï·è¤Þ¤ë¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦£¶¡¢£·µå¤Ï·è¤Þ¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼Â´¶¡£¡Öº£Ç¯¤Ï°ã¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¡£