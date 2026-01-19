日本ハム・達孝太投手（２１）が１８日、千葉・鎌ケ谷スタジアムで自主トレを公開した。昨季８勝と飛躍を遂げた右腕は、今季も持ち味の“ビッグマウス”を洗練して継続する構えを見せた。

新庄監督も楽しみにしている奔放な発言。昨年１２月の契約更改でも、話題を呼ぶ営業的な面への貢献を球団から感謝されたという。炎上のリスクは「そこは難しいですよね」と考慮しつつ「大きくではなく、精度を高めていく」と、笑顔で発言の“ブラッシュアップ”を宣言した。

もちろん、結果を残すための準備は怠らない。昨年１２月に２年連続となる米国自主トレを敢行。トレーニングで計測した数値的には「全部上がった感じ」でフォームの改善点も少なく、成長を実感した。この日は「球数をあまり投げないように。あとはバランスを確認しながら」とキャッチボールなどをこなし、ブルペン投球についても「ここ２、３日では入りたい」と見通しを明かした。

新庄監督から開幕３試合目となる３月２９日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）の先発に指名されている。今季の目標には「最低限２桁は勝ちたい」と１０勝を掲げ「去年の平均イニングの感じでいけば投げられるかな」と１７０投球回、自己最速を２キロ更新する１５８キロにも意欲。今季も力強い投球と大胆な物言いで、存在感を示していく。