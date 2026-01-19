µð¿Í¡¦£³£¶ºÐ¤Î´Ý¡¡Ç¯Îð¤Ë¡Ö¤¢¤é¤¬¤¦¡×¹Åç»þÂåÀïÍ§¡¦ÅÄÃæ¹Êå¤Î°úÂà¤Í¤®¤é¤¦¡ÖÈà¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¡£¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¸å¡¢°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿Á°¹Åç¤ÎÅÄÃæ¹ÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¼«¿È¤Î¿´¶¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡Ö¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ó¤À¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±³ØÇ¯¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ãç¡£¹Åç»þÂå¤ÏµÆÃÓ¤ò´Þ¤á¤¿¡È¥¿¥Ê¥¥¯¥Þ¥ë¡É¤ÎºÇ¶¯¥È¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤«¤é¤Î£³Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É²«¶â»þÂå¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Î°õ¾Ý¤ò¡ÖÂÎ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤â¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤ÊÂÎ¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££Æ£Á¤Çµð¿Í°ÜÀÒ¸å¤â¡Ö¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡×¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¹ç¤Ã¤¿Æ±Î½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¡ÖÈà¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¡£¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆ±¤¤Ç¯¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²¿¤È¤«»þÂå¡¢Ç¯Îð¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¡¢¤¢¤é¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼«¿È¤ÏÄÌ»»£²£°£°£°°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê£·£±ËÜ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤¬¡¢³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤Ä¤«¤ß¼è¤ë³Ð¸ç¤À¡££±£¹Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë£²£¶Ç¯¡£¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÌÛ¡¹¤È¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¡£