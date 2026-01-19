大手芸能事務所・ＬＤＨによる６年に１度の総合エンターテインメントの祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ２０２６」の開幕記念会見が１８日、都内で行われ、各グループを代表して総勢１８人が集結した。書道八段の腕前を持つＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯ（４１）ははかま姿で、世界で活躍するＳＹＯＩＮＧアーティスト・吉川壽一氏とともに書道パフォーマンスを披露。縦２メートル・横４メートルの巨大な書を共作し、一筆入魂でＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲの機運を高めた。

６年に１度の特別な１年にふさわしいパフォーマンスとなった。

男前なはかま姿で大判紙の前に立ったＴＡＫＡＨＩＲＯは「あけましておめでとうございます。今年初めての書き初めとなります。恐縮ですが、吉川大先生と一緒に心を込めて書きたい」と気合十分。吉川氏の迷いがない「ＰＥＲＦＥＣＴ」の字に続いて「ＹＥＡＲ」と筆を運んだ後、吉川氏が「開」、ＴＡＫＡＨＩＲＯが「幕」と交互に揮毫（きごう）した。力強く美しい字体を披露し、世界的な書道の巨匠を「うまい」とうならせた。

完成した書を見上げたＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ・吉野北人（２８）は「いや〜。本当に神業ですよね。初共演とは思えないほど息ピッタリ。吉川先生はもちろん素晴らしいのですが、ＴＡＫＡＨＩＲＯさんって改めてすごいなって」と尊敬のまなざし。吉川氏からも「はね上げというのはなかなか出せない線。やっぱり八段ですね」と腕前にお墨付きをもらい、ＴＡＫＡＨＩＲＯは「今日は良い夢が見られそうです」と白い歯を輝かせた。

ＬＤＨの中核を担ってきたＥＸＩＬＥは、今年９月でデビュー２５周年を迎える。節目に先立ち、４月２１、２２日に３年４カ月ぶりの東京ドーム公演を開催する。昨年のドームツアーをブラッシュアップし、新たなステージを届ける予定で、ＴＡＫＡＨＩＲＯは「（書のように）色とりどりの１年にしたい。ＡＫＩＲＡさんと僕はＥＸＩＬＥ加入２０周年でもあるので、メモリアルな１年にしたい」と意欲を燃やした。

会見の模様は生配信され、ファンが見守る中でＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・中島颯太（２６）が「ＬＤＨ大好きです！」と事務所愛を口に。先輩後輩グループの垣根を越えて団結を示していた。

◇ＥＸＩＬＥ・ＡＫＩＲＡ「（４月の東京ドーム公演で）幸先よいスタートを切りたい。皆さんがアッと驚くサプライズを用意しています」

◇ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ・陣「（２月開幕のツアーは）６年前に中止になった同タイトル。６年前は自分たちでゴールテープを切ることができなかった。ＬＤＨを背負う気持ちで臨みたい」

◇ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・木村慧人「ＦＡＮＴＡＲＯ（ファンの呼称）と一緒に全公演を駆け抜けたい。新たなネクストステージに行けるように頑張りたい」

◇ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺ・砂田将宏「今年は外部のイベントにも出演したい。ＬＤＨのエンターテインメントを世界中に届けていけるように頑張ります」

◇ＬＩＬ ＬＥＡＧＵＥ・岩城星那「（１月に開幕したツアーでは）ライブ×映画×ミュージカルのような新しい風をふかせている。残り３公演を駆け抜けたい」

◇ＫＩＤ ＰＨＥＮＯＭＥＮＯＮ・岡尾琥珀「（７月に開幕する初の全国ツアーは）ありのままの自分を表現することを意識する。これからに向けての“エピソード１”のようなライブに」

◇Ｇｉｒｌｓ²・小川桜花「念願の日本武道館をすることをすごくうれしく思う。史上最高のライブにします」

◇ｆ５ｖｅ・ＫＡＥＤＥ「個人的に今年がＬＤＨ歴１５年で、ＤＮＡにＬＤＨイズムが刻み込まれている。ガールズとしてＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲを盛り上げたい」

◇ｉＳｃｒｅａｍ／ＣＩＲＲＡ・ＨＩＮＡＴＡ「ＣＩＲＲＡとして、すばらしい年にスタートできてうれしい。今年はＣＩＲＲＡを知ってもらえる１年にする」