鹿児島県沖永良部島で自主トレをする阪神・近本の練習に2日間、密着した。近寄りがたい近本はそこになく、別人がいるようだった。

練習見学に訪れた人に気さくに応じる。この日の午前は、“地元のおっちゃん”との談笑を挟みながら筋トレをした。てっきり親しい仲と思ったら違った。初老の男性に聞くと「今年は初めて会った」と笑う。

近本が鹿児島県の最南端の島で自主トレをして6年目。元幼稚園の古びた施設に造られたジムで毎年、会ううちに顔なじみになったという。会話は、軽い近況報告という、ご近所さんのやりとりそのもの。人気球団の人気選手という、気取った様子は皆無だった。

近本はこの島を「自分を取り戻せる場所」と表現する。

「これだけの近さでファンや地元の方と交流するのは、関西じゃやりたくてもできない。プロ野球選手の近本光司をどうしても演じないといけない。自分を守るためにバリアーを張ってしまうので。本当の自分はどこに行っちゃったんだと悩むこともある。でもやっぱり自分って交流することが好きだし、それが大事だと思い出せる」

スーパーで、飲食店で、人に声をかけられれば、笑顔で応じる。冗談も言う。1月に約2週間滞在するのは、練習に適した温暖な気候もあるが、人好きの素の自分を出せることが本質的な理由だ。

イエス・ノーがはっきりして、回答の内容も難しい近本は、記者からすると相当、ハードルが高い選手だ。だが沖永良部島での姿を見て印象が変わった。5年25億円の大型契約をして臨む今季は、これまで以上に重圧がかかるかもしれない。しかし、今年も「第二のふるさと」で力を蓄えた近本なら、大丈夫だと確信した。