「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）

６年ぶりの天覧相撲は２横綱、２大関がすべて敗れる大波乱となった。横綱は豊昇龍が大栄翔にはたき込まれ、大の里も伯乃富士に押し出され、ともに金星を配給し、２敗に後退した。新大関の安青錦は関脇霧島に寄り倒され２敗、琴桜は王鵬に押し出され３敗となった。天覧相撲で横綱、大関総崩れは蔵前国技館で初めて実施された１９５５年夏場所以降初となった。１敗は霧島、阿炎の２人。２敗で関脇高安ら８人が続く。

負の連鎖は止まらなかった。結びで大の里が伯乃富士に一方的に押し出された。その時、結び前に敗れ、支度部屋の風呂から上がった豊昇龍は「負けたあ！？全員負けじゃねーか！」と、驚いた表情で苦笑いを浮かべた。

結び後、横綱大関４人は紋付きはかま姿で八角理事長（元横綱北勝海）とともに天皇、皇后両陛下、長女愛子さまと懇談し、退館を見送った。黒星の重みをさらに感じることになった。

琴桜、安青錦の両大関が敗れた後、豊昇龍は大栄翔を押し込むも土俵際ではたき込まれた。「集中してたけど、ちょっと硬かったかな」。天皇陛下は皇太子時代の２００７年にモンゴルを訪れ、伯父の元横綱朝青龍の親族と交流しており、その場に幼い豊昇龍は立ち会っていたという。

豊昇龍は前日に投げを打った際に額を土俵に打ち付け、流血しながら取り直しの末に伯乃富士を退けた。「おでこ大丈夫ですか」と声をかけられ「大丈夫です」と応じたという。「モンゴルに行きましたという話もありました。実は子どもの時に会ったことがあって、そのことも覚えていた」と感慨を口にした。

大の里は、和製横綱では貴乃花以来の天覧相撲白星が懸かるも惨敗。土俵下に押し出され、先場所で途中休場に追い込まれた左肩を気にするしぐさを見せた。相撲内容、左肩の状態、天覧相撲への意識などへの質問には「切り替えてしっかり集中して頑張ります」「また明日、しっかり頑張ります」と繰り返した。

八角理事長は大の里について「最後に勝たなきゃっていうので、肩に力が入った。立ち合い全然当たれてなかった。愛子さまに『土俵が狭く感じる』と聞かれ、立ち合いが大事なんですよって言った直後だった。立ち合いがダメ。伯乃富士の立ち合いが最高だった」と言及した。横綱大関の総崩れを「重圧があったのでは」と推し量り「下の者が張り切っていたのでは」と続けた。

豊昇龍は「終わったことですので。後半戦、頑張っていきたい」。大の里は「残り１週間、一日一番集中して頑張ります」と巻き返しを誓い、国技館を後にした。

◆天覧相撲の横綱大関総崩れ 昭和天皇が戦後、蔵前国技館に初めてご来館された１９５５年夏場所１０日目以降、昭和の４０度、平成の２３度、令和の２度の天覧相撲を通じて、出場した横綱大関が全員敗れるのは初。令和最初の２０年初場所１４日目の天覧相撲では、白鵬と鶴竜の両横綱が休場しており、貴景勝、豪栄道の２大関はともに敗れた。