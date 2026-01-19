「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）

６年ぶりの天覧相撲は２横綱、２大関がすべて敗れる大波乱となった。横綱は豊昇龍が大栄翔にはたき込まれ、大の里も伯乃富士に押し出され、ともに金星を配給し、２敗に後退した。新大関の安青錦は関脇霧島に寄り倒され２敗、琴桜は王鵬に押し出され３敗となった。天覧相撲で横綱、大関総崩れは蔵前国技館で初めて実施された１９５５年夏場所以降初となった。１敗は霧島、阿炎の２人。２敗で関脇高安ら８人が続く。

安青錦は結び後に行われた懇親会について、何を話したかと問われ、「いろんな話です」と語るにとどめた。雅子さまについて質問されると、目をつむり押し黙った。

霧島にもろ差しを許し、一方的に寄り倒された。相撲内容については「あしたからまた頑張るしかない」と受け止めたものの、天覧相撲での完敗はこたえたようだった。

昨年１２月、雅子さまが誕生日に際して発表した文書には「九州場所で安青錦関が初優勝し、祖国ウクライナの戦乱を逃れて日本にやってきた高校生が、一心に稽古を重ね、日本の伝統である大相撲で大関まで昇進したことに感銘を受けました」とつづられていた。

師匠の安治川親方（元関脇安美錦）は「雅子さまのお言葉に恥じないようにやろうと本人に言いました」と語っていた。７日目には「天覧相撲の映像は見たことがある。すごいことだと思った」と語っていた安青錦。長い沈黙の間、さまざまな思いが去来したのだろう。