「110ccカブ」が50cc免許で乗れる理由

長年日本の物流や生活を支えてきた50cc原付バイクですが、新たな排出ガス規制の適用に伴い、2025年11月以降、国内向け生産が終了しています。

この変化を受け、ホンダは原付一種免許で運転可能な「Honda Lite シリーズ」を展開しています。

その中核を担うのが、今回紹介する新型「スーパーカブ110 Lite」です。

110ccエンジンを搭載しながら「原付」として扱われる理由に迫ります。

今回登場した「スーパーカブ110 Lite」の最大の特徴は、エンジンの排気量が従来の50ccではなく、109ccのエンジンを搭載している点です。

通常、109ccのバイクを運転するには小型限定普通二輪免許以上が必要となりますが、本モデルは2025年4月の道路交通法施行規則改正で新設された「新基準原付」という区分に該当します。

新基準原付とは、総排気量125cc以下かつ最高出力を4.0kW以下に制御した二輪車のことを指します。

スーパーカブ110 Liteは、110ccロングストロークエンジンを搭載しながらも、最高出力を3.5kW（4.8PS）に抑えることでこの基準をクリアしました。

これにより、法律上は従来の原付一種と同じ扱いとなり、原付免許や普通自動車免許での運転が可能となっています。

もちろん、法定速度30km／hや二段階右折といった交通ルールも従来の原付一種と同様です。

「原付扱い」とはいえ、車体のベースは原付二種クラスの設計が用いられているため、走行性能や装備面では従来の50ccモデルから変更された点が多く見られます。

まず走行性能においては、排気量が上がったことでトルク性能が向上しており、登り坂や発進時のスムーズさが確保。

最高速度こそ30km／hに制限されていますが、車体やタイヤが原付二種規格であるため、走行中の安定感が増しているのが特徴です。

足回りには、メンテナンス性に優れるキャストホイールとチューブレスタイヤを採用。

ブレーキシステムも強化されており、フロントにはディスクブレーキを装備しています。

さらに、フロントのみ作動する1チャンネルABS（アンチロック・ブレーキ・システム）も搭載され、制動時の安心感が高められました。

デザインは「丸」を基調とした親しみやすいフォルムで構成され、LEDヘッドライトも丸型の愛らしいデザインが採用されています。

実用面では、視認性の高いメーターパネルに注目です。 速度警告灯に加え、ギアポジションや燃料計が常時表示されるほか、時計や平均燃費なども液晶で確認できるようになっています。

左手のクラッチ操作が不要なシフトチェンジシステムは従来通り継承されており、1kgまで積載可能な荷掛けフックや、大型のリアキャリアなど、日常の使い勝手を考慮した装備が充実しています。

排気量が上がったことで維持費への影響を懸念する声もあるかもしれませんが、新基準原付は税制面でも原付一種として扱われます。

軽自動車税は年間2000円、自賠責保険料も12か月契約で6910円と、従来の50ccバイクと同じ金額が適用されます。

価格は34万1000円からなり、生産終了となる50ccモデルに代わる、新たな日常の足としての普及が期待されます。