お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の山本浩司(46)18日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、母の職業を明かした。

ビデオ出演した母・光枝さんは、山本がお笑い芸人になると聞いた時には「びっくりで。別な仕事を選んだ方がいいんじゃないか。そんな簡単じゃないと思っていました」と語った。

山本は「うちの母は客商売をやっていて。美容室を営んでいるんで、わりと社交的な人間なんですよ。父親が結構堅い人間で。バラエティとかもあまり見ない。人のこと叩いてとかあまり好きじゃないような人だったから、母親が説得してくれてって話は後々聞いていました」とした。

「タイムマシーン3号」は2000年に結成。5年目にはM―1グランプリで決勝に進出したが、そこから10年スランプに。地方で営業に励む日々が続き、山本の地元・新潟でライブ開催が決まった。光枝さんは「とにかく協力しなきゃって。めっちゃお知らせしました。“見に来て！お願い”って」と宣伝。関太の妻・美和さんは「ライブ会場でもお見送りというか、来てくれたファンの方に“ありがとうございました”ってあいさつもされていました」と光枝さんの奮闘ぶりを明かしていた。