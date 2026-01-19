　「超宇宙刑事ギャバン　インフィニティ」に出演する（左から）安田啓人、入山杏奈、赤羽流河、松永有紘、長田光平、有坂心花、角心菜、谷田ラナ（Ｃ）テレビ朝日・東映ＡＧ・東映

　俳優の長田光平（２８）が新たな特撮映像シリーズ「ＰＲＯＪＥＣＴ　Ｒ．Ｅ．Ｄ．」の第１弾となるテレビ朝日系「超宇宙刑事ギャバン　インフィニティ」（２月１５日スタート。日曜、前９・３０）の主演を務めることが１８日、発表された。

　「宇宙刑事ギャバン」を名乗ることが許されたギャバン・インフィニティ／弩城怜慈（どき・れいじ）を演じる長田は、メタリックの赤いコンバットスーツ姿になる際の発動コマンド「蒸着（じょうちゃく）」ポーズを初披露。「今は責任感や『やってやるぞ』という気合がみなぎってきて、“エネルギーポジティブ波動”があふれている状態です」と意気込み「今、僕たちがやろうとしているのは、新たな歴史をつくることだと思います」とうなずいた。

　同作は１９８２年から放送され、海外ファンも多い人気作「宇宙刑事ギャバン」の後継作で、５０年にわたって放送されてきた「スーパー戦隊シリーズ」の放送枠を継ぐ。長田は「歴史的な瞬間を皆さんと共有できたらうれしい」と力を込めた。

　他に、元ＡＫＢ４８の入山杏奈（３０）らがキャストに名を連ねた。