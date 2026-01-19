オリックスのドラフト1位・藤川敦也投手（18＝延岡学園）と同2位・森陽樹投手（18＝大阪桐蔭）が18日、「新入団選手オンライントークショー」に参加し、「あつもり」コンビを結成！？した。

森の出身地が宮崎・延岡市で、藤川の高校が延岡学園という縁でつながる2人。面識はなかったというが「ここでは言えない」（森）という出来事を契機に一気に距離が縮まったという。森が、ベッドではなく部屋の床で寝ていたという藤川のエピソードを披露したり、森が好きな曲という尾崎豊「I LOVE YOU」を、司会者のむちゃぶりに応じて藤川が音程を外して歌い上げるなど盛り上げた。独特のゆる〜い雰囲気にはチャット上も「新婚さんみたい」などと盛り上がった。

16日には昨年ドラフト1、2位コンビの麦谷と寺西が吉本新喜劇の舞台を踏んだ。「すち子さんと会ってみたい」という藤川に森も「一回経験してみたいです」と呼応。チームでは宮城と紅林の「みやくれ」コンビが知られるが、「“あつもり”いいですね」と森。最速150キロ超の剛腕コンビはグラウンド内外で「熱」く「盛り」上げる。 （石塚 徹）