ラ・リーガ 25/26の第20節 セルタとラヨ・バリェカノの試合が、1月19日02:30にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。

セルタはウーゴ・アルバレス（MF）、パブロ・ドゥラン（FW）、ブライアン・サラゴサ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、ホルヘ・デフルトス（FW）、カルロス・マルティン（FW）らが先発に名を連ねた。

40分に試合が動く。セルタのウーゴ・アルバレス（MF）のアシストからセルヒオ・カレイラ（DF）がゴールを決めてセルタが先制。

ここで前半が終了。1-0とセルタがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分セルタが追加点。ブライアン・サラゴサ（MF）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

61分、ラヨ・バリェカノは同時に2人を交代。ジェラール・グンバウ（MF）、アルフォンソ・エスピーノ（DF）に代わりランディ・エンテカ（FW）、アレマオ（FW）がピッチに入る。

62分、セルタは同時に2人を交代。ウーゴ・アルバレス（MF）、ウーゴ・ソテーロ（MF）に代わりビリオット・スウェドベリ（MF）、ミゲル・ローマン（MF）がピッチに入る。

66分にラヨ・バリェカノのノーベル・メンディ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

68分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。カルロス・マルティン（FW）からヨジュア・ベルトラウフ（DF）に交代した。

71分、セルタは同時に2人を交代。ハビ・ロドリゲス（DF）、オスカル・ミンゲサ（DF）に代わりマヌ・フェルナンデス（DF）、ハビ・ルエダ（DF）がピッチに入る。

78分、ラヨ・バリェカノは同時に2人を交代。イシ・パラソン（MF）、ホルヘ・デフルトス（FW）に代わりフラン・ペレス（MF）、オスカル・トレホ（FW）がピッチに入る。

79分セルタが追加点。ハビ・ルエダ（DF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後もセルタの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、セルタが3-0で勝利した。

なお、セルタは44分にウーゴ・アルバレス（MF）、58分にウーゴ・ソテーロ（MF）、66分にオスカル・ミンゲサ（DF）、73分にイアゴ・アスパス（FW）に、またラヨ・バリェカノは58分にジェラール・グンバウ（MF）、59分にカルロス・マルティン（FW）、67分にイシ・パラソン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

