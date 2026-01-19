輝く美脚にウットリ…韓国女子ゴルファー、ミニスカウェアの南国撮影SHOT

韓国女子ゴルファーのパク・ヘジュンが近況を公開した。

【写真】童顔グラマラスの韓国美人ゴルファー、密着ウェアで視線強奪

パク・ヘジュンは最近、自身のインスタグラムを更新。「インドネシアのバタム島でしたこと」と綴り、数枚の写真を公開した。「ワイドアングルSS撮影」と添えられた投稿には、現地のゴルフ場で本格的な撮影に臨む様子が収められている。

（写真＝パク・ヘジュンInstagram）

1枚目の写真では、キャップからトップス、ミニスカートまで黒で統一したシックな装いでクラブを構える姿が印象的だ。ローアングルから撮影するカメラマンや反射板を手に光を調整するスタッフの姿も写り込み、まるでファッション誌の撮影現場を切り取ったかのような臨場感が漂う。競技中さながらの真剣な表情と、モデル顔負けの立ち姿が同時に際立つ。

一方、別の写真では雰囲気が一変。ライトブルーやベージュを基調としたウェアに身を包み、南国らしい開放的なゴルフコースを背景にリラックスした表情を見せている。青空とヤシの木、白いバンカーが広がる景色の中で、軽やかなミニスカートと白のシューズが爽やかな印象を与え、スタイルの良さが一層引き立っていた。

パク・ヘジュンは2003年5月2日生まれの22歳で、身長177cmの長身プレーヤー。2021年にプロ入りし、今年7月の「ロッテオープン」でツアー初優勝を飾った。今回の授賞式ではウィナーズクラブ賞を受賞し、副賞として韓国女子ツアー公式アンダーウェアパートナー「感嘆ブラ」の商品券約10万円分を受け取っている。