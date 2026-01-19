「獲得に前向き」英名門２クラブが狙う日本代表主力の争奪戦に“超金満”が再参戦か！「契約の可能性について連絡をした」
ブライトンの三笘薫には、プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドやトッテナムなどからの関心が取り沙汰されている。英メディア『TEAMtalk』によれば、仲介業者が両陣営と接触し、1月の契約が可能かどうかを確認したという。
ただ、獲得を画策しているのはイングランドの名門だけではないようだ。
トッテナムの専門メディア『THE SPURS WEB』は「スパーズは三笘獲得について、サウジアラビアとの競争に直面する可能性がある」と報じている。
『TEAMtalkは、ブライトンが12か月前にアル・ナスルからの三笘に対する5000万ポンドを超えるオファーを断ったと明らかにした。サウジプロリーグのクラブは28歳の選手に引き続き関心を抱いており、契約の可能性について連絡をしている。アル・ナスルや他のサウジアラビアのクラブは、選手側からの後押しがあり、中東への移籍に前向きだと判断されれば、この有能な左ウインガーの獲得に前向きだと報じられている』
ただ、世界最高峰のリーグで主力としてプレーする三笘がサウジアラビア移籍を選択するとは考えにくい。ワールドカップ半年前というタイミングを考えると、ビッグクラブへのステップアップ移籍も慎重にならざるを得ないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
