【コンサドーレ】沖縄キャンプ7日目 バンディエラ宮澤裕樹が全体練習に合流し第2クールがスタート
きのうオフを挟み今日から第2クールが始まった北海道コンサドーレ札幌の沖縄キャンプ7日目
心地よい日差しと風が吹く中、第1クールでは別メニュー調整だった宮澤裕樹選手が
今日から一部メニューを除き全体練習に合流。
午前練習に行われたボールを使用したサーキットトレーニングもフル消化するなど元気な姿を見せました。
今シーズン在籍19年目を迎えるバンディエラも加わり沖縄キャンプ残り1週間。
浦和戦後に川井監督は「攻撃のところは楽しみ。どう料理していこうか」と話した様に
自慢の攻撃陣復活へ、今週行われる2試合のトレーニングマッチへ向けて改善を図っていきます。
Q.キャンプも1週間が経過 ここまで
A.みんなでコミュニケーションを取り合って元気にトレーニングができているのでコンディションは上がってきていますが、まだスピード感とか慣れていない所があってまだそこにアジャストできないので自分のいいプレーが出せていないですが、ココから徐々に合わせて出していきたい。
Q.ハードな練習が続いている 疲労は
A.国士舘大学もキツい練習ばかりでフィジカル面やメンタル面が鍛えられたんですがプロはプロでプレッシャーなどもあってスピード感も厳しい所があるので非常にいいトレーニングができている。
Q.オフはどう過ごした
A.家泉くんがタコライスに連れて行ってくれてリフレッシュできました。本場のタコライス美味しかったです。
Q.浦和とのトレーニングマッチを振り返って
A.初めての対外試合で新監督の元で新戦術をチームとしても個人としてもトライするシーンが多々あったのでそこは良いと思ったんですけど、スピード感とか自分が1テンポ遅かったりするので攻守において上げていきたい。
Q.川原選手のパスから決定機も生まれた あのシーンは
A.正直に言うとあそこくらいしか攻撃で良い場面を出せなかったのでああいう場面をどんどん出していきたい。
Q.守備面の手応えは
A.大学4年間で強度が成長したと思っているのでもっともっと向上する所ではあると思いますが今の所は相手との距離は良い所が出せていると思う。
Q.開幕までにアピールしたいところ
A.自分の武器である攻撃のリズムを作ったり起点になるような場面をもっと出していきたいですし
守備はボールを奪い切る力をもっと出していきたい。
Q.今季の意気込み
A.1年半後にJ1昇格が1番の目標なのでハーフシーズンしっかりと勝ちにこだわって個人としては1試合でも多くコンスタントに試合に出続けられるように頑張っていきたい。