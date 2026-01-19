東日本大震災、熊本地震、そして能登半島地震と、大災害が起きるたびに被災者は厳しい避難生活を強いられている。

地震による家屋の倒壊や津波からは生き延びても、慣れない生活によって精神的な不調に陥ったり、持病が悪化したりして命を落とす人が後を絶たない。そうした災害関連死に対する備えを拡充する必要がある。

発生から２年が経過した能登半島地震は、特に高齢化率が高い地域で発生したこともあって、体の弱ったお年寄りが数多く被災した。その結果、直接死の２倍に当たる４７０人以上が災害関連死と認定されている。

関連死を予防するためには、避難所の環境改善が不可欠だ。冷たい床に雑魚寝するような環境や、不衛生なトイレしかない場所では、健康を保つのは難しい。

高齢者をはじめとした災害弱者がケアを受けながら安心して避難生活を送れるよう、平時から準備しておかねばならない。

人手不足や財政難のため市町村が単独で対応できない場合は、複数の自治体で協力して対策を講じることを検討してもらいたい。

関連死を含めて、災害で亡くなった人には、災害弔慰金支給法に基づき、自治体から遺族に弔慰金が支給される。

家屋倒壊などによる直接死の場合、弔慰金の支給に時間がかかることは少ない。しかし、災害関連死では、その認定に数か月から年単位を要することもある。

実際、能登半島地震では、まだ２００人を超える人の審査が終わっていない。

災害関連死の認定が遅れがちになっているのは、審査体制が未整備だったことが一因だ。

認定の判断は、市区町村が条例で定めた審査会で、医師や弁護士らが行う。だが、地震前に審査会設置の規定を設けていたのは石川県では金沢市だけだった。事前に仕組みを整えていれば、もっと早く対応できたのではないか。

こうした問題は能登半島地震の被災地に限らない。内閣府の調査によると、昨年８月の時点で審査に必要な規定がない自治体は全体の６割を占めていた。滋賀、香川、長崎の３県では、規定を設けている自治体が一つもなかった。

国は、首都直下地震では最大約４万人、南海トラフ地震で最大約５万人が関連死で亡くなる、と想定している。遺族にとっては、弔慰金は生活再建の一助にもなるだろう。各自治体は、審査体制の整備を急ぐべきだ。