環境意識が高い欧州連合（ＥＵ）の電気自動車（ＥＶ）戦略が、軌道修正を迫られている。

現実の壁がＥＶの普及を阻んでいると言えよう。

ＥＵは先月、２０３５年にガソリン車の販売を原則禁止にする方針を事実上、撤回した。メーカー側から急進的すぎるとの批判が噴出し、方向転換を迫られた。

ＥＵの政策は、厳しい規制を先行して導入し、国際標準へと広げて産業競争力をも高める「ブリュッセル効果」という仕組みが特徴だ。１９年に発表した「欧州グリーンディール」と呼ぶ包括的な環境政策などで推進してきた。

その中でも、２１年に打ち出したガソリン車の禁止は、基幹産業である自動車産業の再興を狙った肝いりの戦略だった。

しかし、価格の高さや充電設備の不足、航続距離の短さなどの課題を克服できず、期待されたスピードでＥＶが普及していないのが誤算だ。新車販売に占めるＥＶの割合は１６％にとどまっている。

脱炭素化を進める政策は、理想を高く掲げることが重要だ。だが、消費者が受け入れられるような現実的な規制でなければ、行き詰まってしまう。

ＥＶへの巨額投資を先行して進めた独フォルクスワーゲンなど欧州の自動車メーカーは、投資や開発の戦略が狂い、苦境にある。ＥＵの政策の信頼性にも、大きな疑問符が付いた形だ。

さらに想定外だったのは、圧倒的なコスト競争力を誇る中国メーカーが世界を席巻したことだ。

ＥＵが理想から現実論に回帰したことは、日本が進めるＥＶ戦略にとっても重い教訓になろう。

トヨタ自動車などの日本勢は、ＥＶで出遅れが目立つものの、エンジンとモーターを併用するハイブリッド車（ＨＶ）といった環境対応車に強みを持つ。

政府が規制や振興策、企業が投資の戦略を、それぞれ検討する上で、今後もＥＶ市場の先行きについて精緻（せいち）な分析が必要だ。

日本メーカーも、中長期的にはＥＶへの移行が大きな潮流、との見方を変えたわけではない。

既に中国ではＥＶなど新エネルギー車が新車販売の５割超を占める。中国のＢＹＤは２５年、ＥＶ販売で米テスラを抜き、初の首位に立った。日本が技術開発を怠れば中国の独走を許すだけである。

ＥＶは自動運転ソフトや蓄電池の開発に巨額の費用がかかる。日本メーカーは、他社との合従連衡や投資戦略を練り、商品の競争力を高めていってもらいたい。