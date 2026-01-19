自動車各社が、軽自動車の電気自動車（ＥＶ）のラインアップ強化に乗り出している。

スズキや中国のＥＶ大手ＢＹＤは２０２６年度中に新たなモデルを投入する予定だ。ＥＶのデメリットとされる充電インフラの不足も、短距離の利用が中心の軽自動車であれば大きな問題にはならない。国内のＥＶ販売のけん引役となるかが注目される。（高村真登、浮田梨奈）

航続距離３００ｋｍ超

千葉市で今月開かれたカスタムカーの展示会「東京オートサロン」の会場で、ＢＹＤは、今夏に日本市場へ投入予定の軽ＥＶ「ラッコ」の航続距離が最長モデルで３００キロ・メートル超になることを明らかにした。

現在販売中の主な軽ＥＶの航続距離は、日産自動車の「サクラ」と三菱自動車の「ｅＫクロスＥＶ」が１８０キロ・メートル、ホンダの「Ｎ―ＯＮＥ ｅ：（エヌワンイー）」が２９５キロ・メートルだ。価格は発表されていないが、ラッコは強力なライバルとなりそうだ。

また、２００キロ・メートル超のモデルも用意される予定で、軽市場の「台風の目」になる可能性もある。ＢＹＤ日本法人の東福寺厚樹社長は、「ＢＹＤの高い技術力を反映した車を投入し、日本市場のビジネスを一層力強く加速していく」と強調した。

２５年の軽自動車の新車販売台数が首位だったスズキも、２６年度中に軽ＥＶを発売する計画だ。試作車「ビジョンイースカイ」を公開し、航続距離は２７０キロ・メートル以上と説明している。トヨタ自動車、スズキ、ダイハツ工業の３社も２６年３月までに、共同開発した軽バンのＥＶをそれぞれ発売する予定だ。

地方に需要

軽自動車の２５年の新車販売台数は前年比７％増の１６６万７３６０台だったが、軽ＥＶは１９％減の２万台にとどまった。９月発売のホンダのエヌワンイーは１２月までに計約５０００台を売り上げたが、２２年発売の日産のサクラが前年比４割減の計１万４０９３台となったことが響いた。

ＥＶは充電インフラの不足による「電欠」への不安が普及の足かせになっているが、買い物や通勤など日常生活の足として短距離で利用される軽自動車であればＥＶ特有のデメリットは小さい。また、軽ＥＶにも政府や自治体による購入支援策があり、自動車各社は今後の軽ＥＶ市場の拡大に期待する。

自動車業界に詳しい伊藤忠総研の深尾三四郎氏も、「地方ではガソリンスタンドが減少傾向にあり、軽ＥＶの需要はある。手頃な価格の車種が増えれば、ＥＶシフトが加速する可能性がある」と指摘している。