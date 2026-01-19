安倍晋三・元首相が銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判は２１日、奈良地裁で判決が言い渡される。

最大の争点は量刑で、検察側は無期懲役を求刑、弁護側は「懲役２０年までにとどめるべきだ」と主張している。世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に母親が多額の献金をしたことによる被告の不遇な生い立ちをどの程度考慮するかが注目される。

母の献金、生活一変

起訴状では、山上被告は２０２２年７月８日、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院選の応援演説中の安倍氏を手製銃で撃って殺害したとしている。

被告は昨年１０月の初公判で殺人罪を認め、被告人質問では、生い立ちや事件に至る経緯を詳述した。

被告が小学生だった１９９１年、母親が教団に入信。中学２年の頃、多額の献金が判明し、生活が一変した。反発した祖父が母親を自宅から閉め出し、「（母親を）殺害して自分も死ぬ」と包丁を持ち出した。祖父の死後、母親は自宅を売却して献金を重ね、総額は１億円となった。２０１５年、教団を恨んでいた兄が自殺した。

被告は自分を責めたが、献金のおかげで兄は天国で幸せに暮らしていると母親が考えているように感じた。「蓄積していたものが全てその時に爆発した」。教団幹部の襲撃を決めた。

被告は事件前月に仕事を辞め、手製銃の製造などに金を使って借金を抱えていた。事件数日前、「完全に行き詰まる前に」と、標的を安倍氏に変更した。

被告人質問で、教団の友好団体にビデオメッセージを送るなどした安倍氏に「絶望と危機感」を抱いていたとし、「教団と政治の関わりの中心」と述べた。一方で、標的として「本筋ではない」とも語った。

殺意や計画性

量刑は、生い立ちの評価が焦点となる。

刑の重さは、動機や殺意の強さ、計画性などの「犯情」で大枠を決める。反省状況や遺族感情などの「一般情状」もある程度考慮されるが、量刑を大きく左右するものではない。

複数の公判関係者によると、被告の生い立ちについて、検察側は一般情状、弁護側は犯情と捉えている。

検察側は昨年１２月の論告で、生い立ちの不遇さは認めつつ、成人後に自立して生活していたことなどから、「生い立ちが犯罪の意思決定に与えた影響は極めて限定的だ」と主張。安倍氏を狙った理由は経済的逼迫（ひっぱく）から教団を襲撃できなくなると焦りを感じたためで、「動機は自己中心的」と批判した。母親の教団への傾倒に「安倍氏は一切無関係だ」とも強調した。

これに対し、弁護側は最終弁論で、被告について「宗教が関わった虐待の被害者」と指摘。不遇な生い立ちを「事件の核心部分」と位置付け、「犯行と直接関係のない背景事情ととらえられるべきではない。量刑判断で最も重要視される動機に深く関わっている」と反論した。