ABEMAアナ西澤由夏、白ビキニから美背中のぞく「週プレ」でグラビア披露
【モデルプレス＝2026/01/19】ABEMAの専属アナウンサーとして活動している西澤由夏が、19日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」5号（集英社）に登場。浜辺でのビキニショットを披露している。
【写真】西澤由夏、グラビア初挑戦時のプールカット
2018年からABEMAの専属アナウンサーとして活動している西澤。バラエティ番組やスポーツ番組など、さまざまなジャンルでアナウンサーとしての手腕を発揮している。現在のレギュラー出演番組は「チャンスの時間」「ABEMAスポーツタイム」など計6番組だ。
今号では、砂浜でのバックショットを披露。白のビキニからのぞく美しい背中を披露している。
今号の表紙は田中美久。そのほか誌面には、横野すみれ、西野夢菜、秋田そな、野咲美優らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】西澤由夏、グラビア初挑戦時のプールカット
◆西澤由夏、美背中披露
2018年からABEMAの専属アナウンサーとして活動している西澤。バラエティ番組やスポーツ番組など、さまざまなジャンルでアナウンサーとしての手腕を発揮している。現在のレギュラー出演番組は「チャンスの時間」「ABEMAスポーツタイム」など計6番組だ。
今号では、砂浜でのバックショットを披露。白のビキニからのぞく美しい背中を披露している。
◆表紙は田中美久
今号の表紙は田中美久。そのほか誌面には、横野すみれ、西野夢菜、秋田そな、野咲美優らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】