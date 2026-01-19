西澤由夏（C）菊地泰久／集英社

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/19】ABEMAの専属アナウンサーとして活動している西澤由夏が、19日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」5号（集英社）に登場。浜辺でのビキニショットを披露している。

【写真】西澤由夏、グラビア初挑戦時のプールカット

◆西澤由夏、美背中披露


2018年からABEMAの専属アナウンサーとして活動している西澤。バラエティ番組やスポーツ番組など、さまざまなジャンルでアナウンサーとしての手腕を発揮している。現在のレギュラー出演番組は「チャンスの時間」「ABEMAスポーツタイム」など計6番組だ。

今号では、砂浜でのバックショットを披露。白のビキニからのぞく美しい背中を披露している。

◆表紙は田中美久


今号の表紙は田中美久。そのほか誌面には、横野すみれ、西野夢菜、秋田そな、野咲美優らが登場する。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】