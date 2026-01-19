野咲美優（C）篠田直人／集英社

【モデルプレス＝2026/01/19】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた野咲美優が、19日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」5号（集英社）に登場。美しいボディを披露している。

【写真】動画クリエイター・ねおの実妹、美谷間くっきり

◆野咲美優「週プレ」登場


今回は、 黒のチョーカー、ニーハイソックス、ランジェリーをまとったセクシーな衣装姿を披露。浴槽で横たわり、抜群のプロポーションを見せている。

本号と同時リリース予定の野咲によるデジタル限定写真集「My Dolly Girl」は主要電子書店で1月19日に発売予定。「週プレ グラジャパ！」では限定カット付きで発売される。

◆表紙は田中美久


今号の表紙は田中美久。そのほか、今号には横野すみれ、西澤由夏、西野夢菜、秋田そならが登場する。（modelpress編集部）

