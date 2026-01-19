「今日好き」野咲美優、美バスト＆美ヒップライン際立つ SEXY衣装に釘付け
【モデルプレス＝2026/01/19】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた野咲美優が、19日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」5号（集英社）に登場。美しいボディを披露している。
今回は、 黒のチョーカー、ニーハイソックス、ランジェリーをまとったセクシーな衣装姿を披露。浴槽で横たわり、抜群のプロポーションを見せている。
本号と同時リリース予定の野咲によるデジタル限定写真集「My Dolly Girl」は主要電子書店で1月19日に発売予定。「週プレ グラジャパ！」では限定カット付きで発売される。
今号の表紙は田中美久。そのほか、今号には横野すみれ、西澤由夏、西野夢菜、秋田そならが登場する。（modelpress編集部）
◆野咲美優「週プレ」登場
◆表紙は田中美久
