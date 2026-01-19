田中美久、ビキニから豊満美バスト溢れる「週プレ」表紙登場
【モデルプレス＝2026/01/19】元HKT48の田中美久が、19日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」5号（集英社）の表紙に登場。美しいバストを披露している。
【写真】元HKT24歳、圧巻美ボディ際立つランジェリー姿
2025年10月期ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ）に丸藤萌歌役で出演し、2025年12月にはソロシングル『mote mote◆』（※「◆」は正式には「ハートマーク」）をリリースした田中。『THE突破ファイル』（日本テレビ系）内の再現VTRコーナー「突破空港税関」にもレギュラー出演するなど、女優としても活躍の幅を広げている。
今号では、砂浜でのビキニショットのほか、表紙でランジェリー姿も公開。美しいバストを披露している。
そのほか、今号には横野すみれ、西澤由夏、西野夢菜、秋田そな、野咲美優らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元HKT24歳、圧巻美ボディ際立つランジェリー姿
◆田中美久「週プレ」表紙登場
2025年10月期ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ）に丸藤萌歌役で出演し、2025年12月にはソロシングル『mote mote◆』（※「◆」は正式には「ハートマーク」）をリリースした田中。『THE突破ファイル』（日本テレビ系）内の再現VTRコーナー「突破空港税関」にもレギュラー出演するなど、女優としても活躍の幅を広げている。
今号では、砂浜でのビキニショットのほか、表紙でランジェリー姿も公開。美しいバストを披露している。
◆横野すみれ・西澤由夏らも登場
そのほか、今号には横野すみれ、西澤由夏、西野夢菜、秋田そな、野咲美優らが登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】