横野すみれ、レースビキニ×ニーハイソックス姿で美ボディ際立つ
【モデルプレス＝2026/01/19】グラビアアイドルの横野すみれが、19日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」5号（集英社）に登場。美しいボディを披露している。
【写真】横野すみれ、ガーターベルトがSEXY 美谷間くっきりランジェリー姿
NMB48の元メンバーであり、ソロになってからは活動のジャンルを広げ、俳優、モデル、タレントとして高い人気を誇る横野。日本化粧品検定特級「コスメコンシェルジュ」の資格も取得している。
今号では、ピンク色で透け感のあるレース素材のビキニ姿を披露。美しいバストと引き締まったウエストを見せている。
今号の表紙は田中美久。そのほか誌面には西澤由夏、西野夢菜、秋田そな、野咲美優らが登場する。（modelpress編集部）
◆横野すみれ、美ボディ披露
◆表紙は田中美久
