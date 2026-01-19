オリックスのドラフト１位・藤川敦也投手（１８）＝延岡学園＝が１８日、「アツモリ」コンビで高め合うことを誓った。大阪・舞洲で、同２位の森陽樹投手（１８）＝大阪桐蔭＝とオンライントークショーに参加。「仲良くなれて良かったし、やりやすい。そういうの（同期の存在）はうれしいです」と意気投合し、２人で「みやくれ級」の出世を思い描いた。

同学年で同じ１５３キロ右腕の森陽の存在は、高校時代から意識。「（世代で）一番ですよ。１年生の頃やばかった。めちゃくちゃいい球を投げてくる」と、入団後はキャッチボールを一緒にする間柄となった。チームでは、１９年のドラフト１位・宮城と同２位・紅林が高卒からエースと正遊撃手に成長。６学年先輩コンビが勝利数と本塁打数を競っていることを聞くと、１８３センチの藤川は「身長はもうちょっと伸びると思っているので、勝ちたい」と予想外のボケで笑いを誘った。

これに対し、１９０センチの森陽は「無理やろ！ なんだこいつ（笑）」とすかさずツッコミ。「三振の数は負けたくない」と挑戦状をたたきつけ、即興のコンビ名をファンに宣伝した。「漢字を敦也の『敦』と『森』にして…。アツモリ、いいですね！」。“相棒”と大ブレイクするつもりだ。

「結構うまいので、今も普通に歌えると思いますよ」。森陽のむちゃぶりに応え、ショーの中で尾崎豊の「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」をカバーしてみせた藤川からは早くも愛されキャラの風格が漂った。夢は２人でグラウンド内外を熱く盛り上げること。オリにニュースター誕生の予感だ。（南部 俊太）