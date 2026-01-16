◇ノルディックスキー W杯ジャンプ男子個人18戦（2026年1月18日 北海道・大倉山ジャンプ競技場、ヒルサイズ＝HS137メートル）

9度目の冬季五輪出場を目指していた葛西紀明（53＝土屋ホーム）は112メートルと伸ばせず56位で予選落ちし、ミラノ・コルティナ大会への挑戦が終わった。「せっかく良いチャンスをもらっているのに、生かせていない自分がふがいなくてムカついている」と、悔しさをにじませた。

2大会ぶりの五輪出場、自身が持つW杯最多出場記録「579」の更新はならなかった。それでも、すぐに次回30年フランス・アルプス五輪挑戦を明言。4年後は57歳となるが「もちろん狙っていく。最高じゃないですか？この年でやっているのは」と笑い飛ばした。重ねる年齢に負けない進化を図っていく。

刺激を受ける存在がいる。サッカーJ3福島に期限付き移籍で加入した58歳の三浦知良の名を挙げ、「キングカズさんもJリーグで頑張るっていうんで、僕もカズさんの道をたどっていきたい」と言った。ジャンプ界のレジェンドも、まだまだ第一線で戦い続ける。