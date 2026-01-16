【ワシントン＝池田慶太】ロイター通信など米主要メディアは１８日、パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」の創設にあたり、トランプ米政権がまとめた憲章の草案を報じた。

メンバー国の任期を３年と定める一方、常任メンバーになるには１０億ドル（約１５８０億円）以上の拠出金が必要としている。資格の見返りに金銭を要求する内容で、批判も出ている。

憲章の草案は、先週末に参加を求める招待状と共に候補国に送付された。米紙ニューヨーク・タイムズによると、アルゼンチン、カナダ、エジプト、トルコ、ヨルダンなどが招待を受けた。

憲章案は評議会の使命について、「国際法に従って平和構築機能を遂行すること」と明記した。紛争の影響を受けている地域において、「安定を促進し、信頼できる合法的な統治を回復し、永続的な平和を確保すること」も掲げた。

理事会は少なくとも年１回会合を開く。運営経費は参加国の任意拠出金やその他の財源で賄われる。

憲章案では、国連を念頭に、これまでの平和構築の取り組みの失敗を指摘して、「より機敏で効果的な国際平和構築機関」の必要性を訴えている。これに関し、同紙は、米国が国連安全保障理事会に代わる機関の創設を目指しているとの見方を報じた。憲章案にはガザに関する規定がなく、評議会が将来ガザ以外の紛争も監督する可能性があるという。

巨額の拠出金について、ホワイトハウスはＳＮＳで「これは最低限必要な会員費ではない」と反論。「平和と安全、繁栄に深く関与することを示すパートナー国に対して恒久的なメンバーシップを提案するものだ」としている。

評議会はトランプ大統領がトップに就く。創設メンバーにはルビオ米国務長官ら７人が発表されている。