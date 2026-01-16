セルティックがスコティッシュ杯で２−０勝利！山田新、旗手怜央が途中出場。前田大然はベンチ入りも出番なし
現地時間１月18日に開催されたスコティッシュカップ４回戦で、日本人３選手を擁するセルティックが、オーキンレック・タルボットと敵地で対戦した。
前田大然、山田新、旗手怜央が揃ってベンチスタートとなったゲームで、セルティックは19分に最初のチャンスを迎える。敵陣左サイドからのパウロ・ベルナルドのFKにドノバンがヘディングで合わせるも、枠を捉えられない。
攻め続けていたアウェーチームは、32分に先制点を奪う。右サイドを突破したマッコーワンがゴール前にクロスを供給。反応したケニーが左足のワンタッチシュートでネットを揺らした。
このまま１−０で前半を終えたセルティックは、62分に決定機を迎える。ラルストンの右サイドからのスルーパスに抜け出したケニーが右足のループシュートでゴールに流し込む。しかし、オフサイドの判定で得点は認められない。
それでも、87分に待望の追加点を奪う。途中出場のトゥクネティがエリア内左でカットインから右足のシュート。強烈な一撃をゴール右に突き刺してみせた。
88分には、山田と旗手を投入。前者が投入直後から果敢に相手のゴールに迫るも、得点は挙げられない。
セルティックはこのまま２−０で勝利。なお、前田は出番なしに終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
