「悪夢だ」「中国に負けるとは誰も予想していなかった」優勝候補だった“日本のライバル”が衝撃の８強敗退で母国メディアは憤慨！「監督が何をしたかったのか理解できない」【U-23アジア杯】
サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝で、波乱が起きた。
日本とともに優勝候補に挙げられ、グループステージでは韓国に完勝していたウズベキスタンが、初めて決勝トーナメントに進んだ中国に敗れたのだ。
ポゼッション率は71％対29％、シュート数は26本対８本（うち枠内は８本対０本）と圧倒したものの１点が遠く、０−０のまま120分間を終え、PK戦で涙をのんだ。
日本と同様に21歳以下でメンバーを組んだというエクスキューズはあるが、母国メディアは辛辣だ。『FUTBOL VAQTI』はこう糾弾している。
「ウズベキスタンが中国に負けるとは誰も予想していなかった。このチームの平均年齢はライバルチームより２歳若いにもかかわらず、試合を支配した。しかし、フィニッシュがひどく、最終的にPK戦で敗退した。これはウズベキスタンサッカー界にとって悪夢だ。この選手たちはU-23アジアカップでの好調を維持できなかった。監督が何をしたかったのか、我々には理解できない」
近年、各年代別代表が国際舞台で結果を出し、A代表がワールドカップ初出場を果たしたウズベキスタンのサッカー界にとっては、忘れ難い挫折となってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
