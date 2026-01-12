来期朝ドラヒロイン・上坂樹里「JR SKISKI」新CMでスキー初挑戦 先輩との“青い冬”描く
【モデルプレス＝2026/01/19】2025〜2026年シーズンの「JR SKISKI」新ヒロインである女優の上坂樹里が出演する新CM「今だけは青い冬。」ゲレンデ篇が、1月19日より放映開始される。
この度放映となる新CMの撮影は、2025年12月上旬に2日間、国内のスキー場にて実施。今季のCMコンセプトは「大学生の今しか体験できない冬」。初めてのスキー旅行に訪れた、大学4年生と2年生の、6人グループのサークル仲間という設定で、後輩のヒロイン・樹里（2年生）と、スキー初心者の、気になる先輩男子・航（4年生）を中心に、「学生最後の冬」を少しだけ意識しつつも、これまで過ごしたことのない、今だけの「青い冬」を過ごす学生たちの、キラキラする姿を描いている。上坂の自然な表情が感じられる、魅力溢れた新CMとなっている。
初めてのスキー旅行に訪れた、大学4年と2年のサークル仲間。一面の雪景色の中、滑って転んではしゃいで、いつもとは違う冬を満喫する。スキー初心者の航も、下手ながらマイペースでスキーを練習。そんな中、後輩の樹里と航はひょんなことから急接近してしまい、今だけの「青い冬」を過ごす。
上坂は撮影について「本当にあっという間でした。スキー場に来て撮影が進んでいく中で、今『JR SKISKI』の撮影をしているという実感がどんどん湧いてきて、改めてとても幸せを感じました」と喜びをコメント。連続テレビ小説「風、薫る」にW主演での出演も決まっていることから、今後どのような女優になっていきたいか問われると「どんな役にも挑戦できる柔軟さと、それぞれの作品の世界観の中で、ちゃんとひとりの人間として存在できる、そんなお芝居ができる俳優になりたいです」と明かした。（modelpress編集部）
Q.（スキー場での）撮影を終えた、率直なご感想をお願いいたします。
撮影は本当にあっという間でした。スキー場に来て撮影が進んでいく中で、今「JR SKISKI」の撮影をしているという実感がどんどん湧いてきて、改めてとても幸せを感じました。
Q.初めてのスキー場での撮影で、何か感じたことはありますか？
空気がとても澄んでいて、終始、雪景色を楽しみながら撮影をしていたんですけど、このスキーウェアが思っていた以上に暖かくて、楽しく撮影することができました。人生で初めてスキー場に来られることができて、とても嬉しかったです。
Q.今回スキー初挑戦とのことでしたが、やってみていかがでしたか？
頭の中では爽やかに滑れるイメージはあったんですけど、実際に挑戦してみると、最初は、歩いたり、立つのも難しくて、その基本動作が難しかったんですけど、少しずつ安定して立てるようになったり、ちょっと滑れるようになったり、その感覚を味わえることがとても楽しかったです。
Q.今シーズンのキャッチコピーは「今だけは青い冬。」ですが、撮影期間中に、青春を感じたエピソードはありましたか？
CMの中にみんなで雪合戦をするカットがあったんですけど、実際にその撮影をしている直前から、この雰囲気をみんなで味わいながら雪合戦をしている時間は、「とても今、青春しているな」と思いました。
ー 雪合戦は初めてですか？
雪合戦はしたことはありました。でも、スキー場で雪いっぱいの環境の中で、雪合戦をすることは初めてだったので、永遠に減らない雪がまわりにあったので、ずーっとできるな！と思いました。今回初めてリフトにも乗ったんですけど、ちょうど朝日が出てきて、その景色があまりにも幻想的で、それはすごく印象的でした。すごくきれいでした。
Q.今シーズンのキャッチコピーには「今だけ」というワードが入っていますが、今回の撮影で、「これぞ今だけだな」と思ったエピソードはありましたか？
リフトで見た朝日と、あとなかなか、雪に寝転がって空を見上げるというのは、今まで体験したことがなかったので、これは今しかできないことだなと、贅沢に思いました。
Q.またスキー場に来る機会があれば、次回は「これをやってみたい！」と思ったことはありますか？
今回はスキーを少し練習したんですけど、もっとスキーも上手くなりたいですし、あとはスノーボードにも挑戦してみたいです。
Q.連続テレビ小説「風、薫る」にW主演としての出演も決まっておりますが、今後どのような女優さんになっていきたいですか？
どんな役にも挑戦できる柔軟さと、それぞれの作品の世界観の中で、ちゃんとひとりの人間として存在できる、そんなお芝居ができる俳優になりたいです。
Q.今年の抱負を教えてください。
今年の抱負は「体力をつける」です。今まで運動をちゃんと習慣的にやっていなくて、これからたくさんお芝居もしたいですし、お仕事をしていく中で、ちゃんと自分の体をケアするというところに、これからもっと気を使いたいなと思いました。今回の撮影でも「スキーってこんなに体力を使うんだ！」と思ったので、次ゲレンデに来る機会があった時に、ずーっと1日中できるような、そんな体力をつけたいなと思って、この抱負にしました。
◆上坂樹里インタビュー
