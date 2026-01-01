セリエA 25/26の第21節 トリノとローマの試合が、1月19日02:00にスタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノにて行われた。

トリノはチェ・アダムス（FW）、シリル・ヌゴンジュ（FW）、ザカリア・アブフラル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはドニエル・マレン（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、パウロ・ディバラ（FW）らが先発に名を連ねた。

23分、ローマが選手交代を行う。マリオ・エルモソ（DF）からダニエレ・ギラルディ（DF）に交代した。

26分に試合が動く。ローマのパウロ・ディバラ（FW）のアシストからドニエル・マレン（FW）がゴールを決めてローマが先制。

33分、トリノが選手交代を行う。ザカリア・アブフラル（FW）からマルクス・ペデルセン（DF）に交代した。

ここで前半が終了。0-1とローマがリードしてハーフタイムを迎えた。

トリノは後半の頭から選手交代。グビダス・ギネス（MF）からチェザーレ・カザデイ（MF）に交代した。

53分、ローマが選手交代を行う。ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）からマティアス・スーレ（FW）に交代した。

72分ローマに貴重な追加点が入る。デバイン・レンス（DF）のアシストからパウロ・ディバラ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ローマが0-2で勝利した。

なお、トリノは9分にアルディアン・イスマイリ（DF）、90+1分にニコラ・ブラシッチ（MF）に、またローマは55分にジャンルカ・マンチーニ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-19 04:10:35 更新