プロ・リーグ 25/26の第21節 シャルルロワとスタンダールの試合が、1月19日02:30にスタッド・デュ・ペイ・ド・シャルルロワにて行われた。

シャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、パトリック・プフラッケ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはトーマス・アンリ（FW）、デニス・エッケルト（FW）、アドナネ・アビド（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。シャルルロワのパトリック・プフラッケ（MF）のアシストからオーレリアン・シャイドラー（FW）がヘディングシュートを決めてシャルルロワが先制。

さらに24分シャルルロワが追加点。パトリック・プフラッケ（MF）のアシストからアントワーヌ・ベルニエ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とシャルルロワがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、シャルルロワが2-0で勝利した。

なお、シャルルロワは90+2分にアイハム・ウソウ（DF）、90+4分にジュール・ゴーダン（MF）に、またスタンダールは84分にテディ・テウマ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-19 04:31:09 更新