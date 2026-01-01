ブンデスリーガ 25/26の第18節 アウクスブルクとフライブルクの試合が、1月19日01:30にWWKアレーナにて行われた。

アウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、ファビアン・リーダー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）、ルーカス・ホラー（FW）らが先発に名を連ねた。なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

アウクスブルクは後半の頭から選手交代。クリスティヤン・ヤキッチ（MF）からエルビス・レジュベツァイ（MF）に交代した。

その直後の47分に試合が動く。アウクスブルクのアレクシ・クロードモーリス（FW）がゴールを決めてアウクスブルクが先制。

さらに49分アウクスブルクが追加点。ファビアン・リーダー（MF）のアシストからエルビス・レジュベツァイ（MF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

56分、フライブルクは同時に3人を交代。ルーカス・ホラー（FW）、ヨルディ・マケンゴ（DF）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）に代わり鈴木 唯人（MF）、ヤンニクラス・ベステ（MF）、デリー・シェアハント（FW）がピッチに入る。

59分、フライブルクの鈴木 唯人（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

さらに62分フライブルクが同点に追いつく。イゴール・マタノビッチ（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）は56分から交代で出場した。59分にゴールを決めたが、82分にイエローカードを受けている。

2026-01-19 03:40:28 更新