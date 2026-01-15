歌手の松田聖子（６３）が、２月３日のニッポン放送の特別番組「松田聖子のオールナイトニッポン（ＡＮＮ）Ｐｒｅｍｉｕｍ」（後８時）から２０２６年の活動を本格始動させることが１８日、分かった。

デビュー４５周年を迎えた昨年は、特別企画枠で５年ぶりにＮＨＫ紅白歌合戦に出場。紅組、白組の全アーティストが歌い終えた後、最終歌唱者として１９８０年の初出場時に歌った「青い珊瑚礁」を披露した。今月５日に判明した毎分の視聴率は、歌手別１位となる午後１１時３８分の３９・９％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。多くの視聴者の注目を集めた。

パーソナリティーを務める「ＡＮＮ」では、ＮＨＫ紅白歌合戦に出場したことへの感謝の気持ちや、２０２６年をどんな１年にしたいかなどを語る予定。事前にリスナーからメッセージとリクエストを募集し、ざっくばらんにトークを展開していく。

今月に入って、仕事の準備で海外に出かけていたという聖子。番組スタッフから「現地の様子をリポートしてほしい」という宿題が与えられており、海外の景色や食事をリポートするコーナーも用意されている。

聖子は「年明けに『松田聖子のオールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ』を通じて皆さまにお目にかかれることを、とてもうれしく思っております」と喜びのコメント。「いつも、温かく支えてくださる皆さまへ、感謝の気持ちを込めてお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

２月２２日にソウル郊外・仁川（インチョン）のインスパイアアリーナで初の韓国公演を控えており、精力的な活動が期待される。