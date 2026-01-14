三戸舜介が今季2点目で直近5戦2G2A!! フェイエ渡辺剛は痛恨ロストから失点、衝撃の打ち合いはスパルタ・ロッテルダムが制す
[1.18 エールディビジ第19節 フェイエノールト 3-4 スパルタ・ロッテルダム]
スパルタ・ロッテルダムのMF三戸舜介が18日、エールディビジ第19節のフェイエノールト戦で4試合ぶりとなる今季2点目を決めた。チームは4-3で勝利した。
三戸は2-1でリードする後半26分、速攻で左サイドからインナーラップで前線に顔を出してパスを引き出し、中央を突破。GKと1対1になると後方からスライディングを受けながらもゴールに流し込み、勝利に大きく近づく追加点を決めた。これが今季リーグ2点目。リーグ戦直近5試合中4試合で得点に絡む活躍で2ゴール2アシストと好調を維持している。
スパルタ・ロッテルダムはその後FWシャキール・ファン・ペルシーに後半42分、同43分と連続でゴールを許してまさかの3-3の同点にされた。それでも同45+4分、カウンターからMFヨシュア・キトラーノが劇的な勝ち越し点。4-3で勝利し、2試合ぶりの白星となった。
一方のフェイエノールトはFW上田綺世が違和感を覚えているようで、今週のトレーニングをフル消化できず、今季リーグ戦初の欠場となった。ロビン・ファン・ペルシー監督は『ESPN』を通じて「今朝もトレーニングをしていたので軽傷とは言いたくない」と強調し、負傷離脱の可能性には否定的な見方を示した。
DF渡辺剛は引き続き先発出場したものの1点ビハインドの後半11分、ビルドアップ中に自陣ペナルティエリア内でFWミッチェル・ファン・ベルヘンにボールを奪われて痛恨の失点関与となった。敗れたフェイエノールトは公式戦6試合勝利なしとなっている。
スパルタ・ロッテルダムのMF三戸舜介が18日、エールディビジ第19節のフェイエノールト戦で4試合ぶりとなる今季2点目を決めた。チームは4-3で勝利した。
三戸は2-1でリードする後半26分、速攻で左サイドからインナーラップで前線に顔を出してパスを引き出し、中央を突破。GKと1対1になると後方からスライディングを受けながらもゴールに流し込み、勝利に大きく近づく追加点を決めた。これが今季リーグ2点目。リーグ戦直近5試合中4試合で得点に絡む活躍で2ゴール2アシストと好調を維持している。
一方のフェイエノールトはFW上田綺世が違和感を覚えているようで、今週のトレーニングをフル消化できず、今季リーグ戦初の欠場となった。ロビン・ファン・ペルシー監督は『ESPN』を通じて「今朝もトレーニングをしていたので軽傷とは言いたくない」と強調し、負傷離脱の可能性には否定的な見方を示した。
DF渡辺剛は引き続き先発出場したものの1点ビハインドの後半11分、ビルドアップ中に自陣ペナルティエリア内でFWミッチェル・ファン・ベルヘンにボールを奪われて痛恨の失点関与となった。敗れたフェイエノールトは公式戦6試合勝利なしとなっている。
突き放したのは #三戸舜介— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) January 18, 2026
キトラノの完璧なスルーパスから
最後は三戸が落ち着いてフィニッシュ
点差が再び2点に広がる⚽️⚽️
エールディヴィジ第19節
⚔️ フェイエノールト v スパルタ・ロッテルダム
https://t.co/y3p7JYkhbF pic.twitter.com/hJQXILrxYN