リーグ・アン 25/26の第18節 ナントとパリFCの試合が、1月19日01:15にスタッド・ラ・ボージョワールにて行われた。

ナントはユセフ・エルアラビ（FW）、デイベル・マチャド（DF）、レミ・カベッラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリFCはジャンフィリップ・クラッソ（FW）、アリマミー・ゴリー（FW）、アダマ・カマラ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。パリFCのイラン・ケバル（MF）がゴールを決めてパリFCが先制。

18分、ナントが選手交代を行う。デイベル・マチャド（DF）からヨハン・レペナン（MF）に交代した。

ここで前半が終了。0-1とパリFCがリードしてハーフタイムを迎えた。

50分ナントが同点に追いつく。ジュニオール・ムワンガ（MF）のアシストからマティス・アブリン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

65分、ナントは同時に2人を交代。ユセフ・エルアラビ（FW）、フランシス・コクラン（MF）に代わりイグナティウス・ガナゴ（FW）、バヘレバ・ギラッシー（MF）がピッチに入る。

66分、パリFCが選手交代を行う。アリマミー・ゴリー（FW）からルカ・コレオショ（FW）に交代した。

78分パリFCが逆転。アマリ・トラオレ（DF）のアシストからルカ・コレオショ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、パリFCが1-2で勝利した。

なお、ナントは23分にティレル・タティ（DF）に、またパリFCは29分にイラン・ケバル（MF）、35分にマキシム・ロペス（MF）、60分にティモテー・コロジェイチャク（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-19 03:20:42 更新