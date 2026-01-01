プレミアリーグ 25/26の第22節 アストンビラとエバートンの試合が、1月19日01:30にヴィラ・パークにて行われた。

アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはティエルノ・バリー（FW）、ジャック・グリーリッシュ（MF）、ハリソン・アームストロング（MF）らが先発に名を連ねた。

18分、アストンビラが選手交代を行う。ジョン・マッギン（MF）に代わりエバン・ゲッサン（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

59分に試合が動く。エバートンのティエルノ・バリー（FW）がゴールを決めてエバートンが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、エバートンが0-1で勝利した。

なお、アストンビラは56分にラマーレ・ボガード（MF）に、またエバートンは23分にドワイト・マクニール（MF）、47分にジェームズ・ガーナー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-19 03:30:14 更新